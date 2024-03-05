Участники СВО рассказали, что ВСУ минируют еду, фонарики и снаряжение

В интернете появилось видео, где боец Российской армии рассказывает о том, что украинские военные минируют даже еду. Солдат показал, как шоколадный батончик может стать оружием, способным лишить человека челюсти. Собеседники Daily Storm из числа участников СВО подтвердили, что взрывчатку действительно находят в самых неожиданных местах, и объяснили, как уменьшить риск.





Андрей (имя изменено по просьбе собеседника) — боец из медицинской роты — рассказал, что хотя лично не встречал «взрывную еду», знает о подобном случае от сослуживцев: «Парни наехали на пачку сока, так им колесо разворотило. Минируют даже книги, открываешь почитать и — бах, нет тебя. Меня подобная участь обходит стороной, главное правило — это включать голову и не трогать вещи, о происхождении которых тебе неизвестно».





С рекомендацией Андрея согласен и другой боец: по его словам, нельзя трогать ничего, особенно — что плохо лежит, а при необходимости нужно проверять объект крюком-кошкой (крюк, похожий на якорь, с несколькими заостренным загнутыми концами. — Примеч. Daily Storm).





«Есть хорошая народная поговорка: не суй свой хрен, куда собака нос не совала. Всякие мелочи типа фонариков нужно игнорировать, их вообще трогать не стоит. А все, что поинтереснее, сначала дергается кошкой или тыкается длинной палкой. Трофеи вроде РПГ (ручной гранатомет) дополнительно проверяют саперы. Если ничего необычного они не находят — можно брать для фоток, ну и для личного пользования. Просто так поднимать чужое снаряжение не советую. По поводу еды: случаев минирования лично не встречал, но другие солдаты о подобных находках рассказывали», — подчеркнул солдат.





Другой военнослужащий отметил, что не стоит торопиться даже при осмотре мертвого противника: «Были такие истории, когда у оппонента в разгрузке находилась граната уже без кольца. Очень неприятный подарок. Не знаю, минируют своего сослуживца сами хохлы или он перед смертью оставляет такой прикол. В любом случае, в отношении тел механизм простой — дернул «двухсотого», если не взорвался, то дальше на свой риск можешь его трогать», — рассказал боец.





Соблюдают подобные меры предосторожности и волонтеры «за ленточкой». Ангелина (имя изменено по просьбе собеседника) посещает ДНР регулярно. Как рассказала девушка, первое, о чем говорят все бойцы при взаимодействии с волонтерами, — не нужно никуда лезть руками.





«Когда я в первый раз приехала в зону СВО, старшие товарищи из числа бойцов сразу предупредили меня, что излишний интерес к странной железяке на улице может плачевно кончиться. Взорваться может и телефон, и обычная с виду картонная коробка. Про взрывчатку в пище мне не говорили, но касательно еды предупредили — она может быть отравлена. Такие случаи были среди парней», — поделилась девушка.





Корреспондент Daily Storm, посещавший зону СВО весной 2023-го, отмечает, что все вышеперечисленные меры предосторожности были актуальны даже в давно освобожденных городах. Так, при поездке в Мариуполь бойцы предостерегали журналиста не только от излишнего интереса к лежащим на улице вещам, но и от посещения особо пострадавших в боях частей города. Несмотря на работу МЧС и саперов, в некоторых местах можно было наткнуться на неразорвавшиеся снаряды и ручные гранаты.