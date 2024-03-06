«Сталингулага» пригласили вступить в «Яблоко» после перепалки блогера с журналисткой Альбац

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков пригласил автора канала «Сталингулаг» Александра Горбунова вступить в партию. До этого на блогера в Сети набросилась журналистка Евгения Альбац (признана иноагентом). Лидер «Яблока» отметил, что не собирается становиться на защиту «Сталингулага» и занимать чью-либо сторону в этом конфликте.





«Что кто про кого написал в интернете — это вопрос к авторам текстов, их позиции и самоощущению. Я это не отслеживаю. Думаю, что автор канала сам всем ответит как сочтет нужным», — заявил Daily Storm Рыбаков.





«А если человек разделяет ценности «Яблока», наши убеждения и программу и хочет присоединиться к партии и работать вместе, то мы открыты, добро пожаловать!» — добавил политик.





Ранее «Сталингулаг» пожаловался, что когда он «проговорил очевидную вещь о напрасной встрече» вдовы Алексея Навального с президентом США Джо Байденом, его «прокляла и забанила половина турболиберальной маршрутки твиттера». «Сталингулаг» в качестве примера показал фото, где видно, что журналистка Альбац добавила его в черный список в X (ранее Twitter).





«Сталингулаг» также ранее обрушился с критикой на экономиста Сергея Гуриева (признан иноагентом) за то, что он называет умершего Алексея Навального расистом. По мнению блогера, Гуриев — «типичный приспособленец, отлученный от госкормушки, перекрасился в оппозиционера», но при жизни он не мог упрекнуть Навального в лицо, поскольку «чувствовал медиавлияние покойного», а теперь уже «может безнаказанно лить грязь». Такие действия «Сталингулаг» посчитал подлостью.





Александр Горбунов — 32-летний уроженец Махачкалы. Обладатель целой медиаимперии: автор Telegram-каналов «Сталингулаг» и «Саня из Дагестана», YouTube-канала «Сталингулаг» (239 тысяч подписчиков), а также одноименных аккаунтов в X и Instagram* (на них в общей сложности подписаны cвыше 1,3 миллиона пользователей). В 2019 году блогер стал обладателем «Серебряной кнопки YouTube».





Сейчас Горбунов с женой живет в Москве. Блогер страдает спинальной мышечной атрофией. Эта болезнь приводит к отмиранию клеток спинного мозга, и, по словам Горбунова, заболевание прогрессирует. Своим основным источником дохода он называл частный трейдинг и отмечал, что Telegram-канал «приносит не так много денег, как кажется». Блогер пояснил, что ему требуются значительные средства для оплаты услуг квалифицированных специалистов.