Как встречать 8 Марта в условиях СВО?

В России отмечают Международный женский день. К празднованию присоединились не только жители российских городов, но и участники СВО. Рассказываем, как солдаты радуют своих любимых за сотни и тысячи километров и как к празднованию подходят женщины и военкоры в зоне спецоперации.





Как поздравляют женщин военные?





Бойцы рассказали Daily Storm, что уже второй год, несмотря на постоянную работу и редкий отдых, не забывают радовать своих женщин на праздник. Например, военнослужащий Андрей поделился, что хотел бы приехать к любимой лично, но «пока что из доступных опций только доставка цветов и еды из ресторана».





«Все заказал. Думаю, будет приятно удивлена», — рассказал Андрей.





«Все как обычно, уже заказал цветы, сегодня привезут ей после учебы», — поделился с Daily Storm офицер Олег.





«Что может порадовать прекрасный пол? Цветы! Вот и я заказал своей букет, открытку туда. Ну и позвоню, конечно. Наверное, нет ничего приятнее, чем увидеть и услышать родную душу», — уверен боец Александр.





Как к празднику относятся женщины?





Участница спецоперации Юлия Береза сообщила, что не замечает праздничной обстановки, все работают в прежнем режиме: «Все так же, как и в другие дни. Ничего не изменилось, ощущения праздника как такового нет. Рутина».





Главный атрибут 8 Марта, цветы, как утверждает военнослужащая, на передовой найти не так сложно, как кажется.





«Цветы можно найти в городах в цветочных ларьках зимой, а летом в полях их много. Цветы на праздник обычно дарят. Мне муж даже может подарить цветы, когда ему хочется, просто так», — сказала Береза.





Что думают военкоры?





Не чувствует атмосферу праздника и военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, «в перерывах между тяжелыми раундами женщины не сидят и радуются, а восстанавливают дыхание и силы, настраиваются на более тяжелые раунды».





«Но женщины есть женщины. Им всегда перепадет то цветочек, то поцелуйчик. Мы же не западная армия: у нас женщина это женщина, кавалер это кавалер. Завтра обнимут, поцелуют — и дальше за работу», — говорит Сладков.





Военкор Изабелла Либерман также отметила, что женский день проходит на СВО в обычном режиме, но мужчины стараются сделать его максимально приятным для девушек.





«Мы всегда ждем от мужчин действий и поступков, потому что хочется почувствовать себя девушкой, невзирая на то, где ты находишься. Даже ценнее, когда человек ради тебя делает какой-то поступок в критической ситуации, хотя в мирной жизни он покажется незначительным», — сообщила она.