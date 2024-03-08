Адвокат Баязитовой рассказал, помиловал ли Путин журналистку

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Прежде всего были помилованы беременные, те, у кого есть несовершеннолетние дети, и родственницы участников СВО. Адвокат журналистки Александры Баязитовой, приговоренной к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, рассказал Daily Storm, могла ли его подзащитная подпасть под указ Путина. В Cовете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) также прокомментировали решение президента.





«Мы сейчас пытаемся найти список помилованных. Но вряд ли она там окажется, исходя из послания. Там все-таки обозначили, что подпадают беременные, жены участников СВО. Поэтому вряд ли она войдет в список», — сказал адвокат Баязитовой Игорь Михеев.





Наталия Сальникова, защитница обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере блогера Елены Блиновской, ответила Daily Storm, что пока не слышала о возможном помиловании своей клиентки.





Глава СПЧ Валерий Фадеев уточнил изданию, что имена помилованных ему неизвестны. Член совета Ева Меркачева, на декабрьской встрече правозащитников с Путиным предложившая освободить некоторых женщин-заключенных, также не в курсе списка помилованных. Она позитивно оценила указ Путина.





«Очень здорово, что это произошло в праздник. Хочется верить, что начало положено. 52 человека, конечно, не так много. Но если речь идет о помиловании, оно массово обычно не происходит. Я надеюсь, что сейчас 52 человека помиловали, а потом больше и больше будет помиловано, и так по нарастающей», — сказала Daily Storm Меркачева.





«Это надежда в такой женский весенний день для 52 семей, которые встретят маму, увидят близкого человека. После помилования они будут совершенно чисты перед законом и обществом. Это хорошая история, надежда для многих других. Ждем списков имен, кто под помилование подпал», — добавила правозащитница.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ.