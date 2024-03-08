«Когда энергетические щиты появятся, как в звездных войнах, их можно будет пускать в бой». Бойцы с передовой поделились мнениями об эффективности танков в сражениях

За прошедший год неоднократно звучали рассказы о «спасительных» иностранных танках. Этот вид вооружений считается своего рода суперсредством, способным изменить ход конфликта. Тем не менее недорогие FPV-дроны демонстрируют, что даже всемирно известный и дорогостоящий танк «Абрамс» нельзя назвать безусловным инструментом для достижения победы. Daily Storm поговорил с участниками СВО, чтобы оценить роль танков в конфликте и определить, способна ли какая-либо техника изменить баланс сил на передовой.





Командир пехотного подразделения Антон считает, что любые танки в нынешнем конфликте не оправдывают себя ни в эффективности, ни в стоимости производства.





«Сейчас средства поражения значительно превосходят средства защиты. Сделать танк очень дорого, а потерять — слишком легко. Если энергощиты появятся, как в звездных войнах (смеется), тогда можно танки в бой пускать. Сейчас дрон за [условные] 30 тысяч уничтожает технику за миллионы долларов», — заявил военнослужащий.





По словам Антона, мифы о западной технике быстро развеялись, хотя сначала бойцы серьезно отнеслись к потенциальной эффективности западных образцов.





«Поначалу ходили легенды про чудо-танки, которые кто-то где-то там видел: «абрамсы», «леопарды», «челленджеры». Мол, стреляют с 10 километров, урановые снаряды разрывают укрепы. Оказалось — обычные железки. Сейчас нужны скрытность и дальность огня, а не огромные железные коробки», — рассказал офицер.





Один из последних европейских танков, все еще не поставленных Украине, — французский «Леклерк». Однако боец отмечает, что единственная французская техника, которую российские солдаты успели уничтожить, AMX-10, оказалась «хламом», а потому представление о танкостроении Франции уже не вызывает опасений.





Другой боец обратил внимание, что в условиях СВО первоочередную роль в успехе действий техники играет механик-водитель.





«Мехвод танка — важнейший член экипажа. От него зависит состояние техники и то, доедет ли она до назначенной точки. К тому же мехвод запоминает маршруты, должен грамотно маневрировать. Так что при желании любой танк — грозное оружие. Но в то, что приедет вундерваффе [супероружие], мы не верим», — сказал боец.





По состоянию на начало 2023 года западные страны одобрили для Украины суммарные поставки более 700 танков. Из новых для ВСУ образцов среди них можно выделить немецкие Leopard 1 и Leopard 2, американский M1 Abrams, а также британский Challenger.