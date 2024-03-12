Боятся ли прибытия французской армии в зону СВО российские солдаты?

Франция наряду с другими ведущими странами Евросоюза уже давно оказывает поддержку Вооруженным силам Украины поставками вооружения — от тяжелых артиллерийских систем до легкобронированной техники. Однако разговоры о возможном наземном присутствии этой страны НАТО громко прозвучали лишь недавно. Daily Storm поговорил с российскими офицерами и бойцами, принимающими участие в специальной военной операции, о том, как на передовой оценивают возможный шаг французов к дальнейшей эскалации конфликта.





Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении французских войск на Украину не стоит игнорировать, считает командир одного из пехотных подразделений Николай (имя изменено по просьбе).





«Я, конечно, не верю в полномасштабное участие «лягушатников», но не стоит недооценивать роль лишних 60-70 тысяч пехотинцев с техникой, авиацией и ПВО. У них нет опыта, но это дело наживное. Пройдут один-два месяца — во Францию уедут тысячи гробов, но те, кто останутся, будут серьезной проблемой для нас», — рассказал офицер.





На вопрос, как бойцы относятся к возможному «визиту» западных гостей, командир шутливо отвечает, что «лягушатников» очень ждут»





«Честно — очень сильно ждем «лягушатников». Мы уже с парнями видели тут поляков, негров, грузин и даже корейцев. А вот французов еще не встречал, только их хлам на колесах (речь о колесном танке AMX-10RC. — Примеч. Daily Storm). Конечно, не хотелось бы еще одной мировой войны, так что лучше пусть приедут в качестве наемного мяса», — заявил офицер.





Другой боец соглашается с командиром в оценке возможных последствий полноценного иностранного участия в зоне конфликта. Несмотря на небольшой размер французской армии, по мнению солдата, опасность — в геополитических аспектах: «Начнем с того, что подобное развитие событий наверняка приведет к полномасштабной войне. Французы уже поделились с ВСУ артиллерийскими системами, другим вооружением. Заинтересованность в конфликте определенно имеется, а для нас любая подпитка ВСУ личным составом или снаряжением не может быть чем-то нейтральным. Это усложняет процесс уничтожения их армии, так что если «лягушатники» отправят даже пару тысяч бойцов под видом добровольцев, это станет временной, но ощутимой проблемой для наших парней».





Военкор Александр Коц полагает, что сценарий открытого участия французских войск маловероятен, к тому же в рядах ВСУ уже давно действуют целые иностранные подразделения из граждан ЕС.





«Вряд ли они пойдут на такой шаг. На территории Украины уже давно действуют подразделения целиком из поляков, например. И вполне вероятно, что другие «наемники» и «добровольцы» — это и есть нелегальный контингент войск европейских стран. Официальное присутствие означает поток гробов к ним на родину и потенциальный глобальный конфликт с Российской Федерацией. А вот всякие тренировочные миссии, конечно, исключать нельзя».





Ранее глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявлял в СМИ, что на закрытой политической встрече 7 марта Эммануэль Макрон обмолвился о возможном участии Франции в российско-украинском конфликте: «Прорыв российскими войсками фронта в сторону Одессы или Киева станет одним из таких поводов для вступления в наземный конфликт».





Несколькими днями позже газета Politico без ссылки на источник сообщила, что Франция создает альянс из стран, открытых для потенциальной отправки западных войск на Украину. К этой идее, по данным Politico, готовы Литва, Польша и Чехия.