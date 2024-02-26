«Тинькофф» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский

«Компания «ТКС Холдинг», головная компания группы «Тинькофф», зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Таким образом, она вышла из кипрской юрисдикции. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).





Компания стала первой публичной структурой, которая провела редомициляцию на остров Русский, подчеркнул гендиректор КРДВ Николай Запрягаев. Он также пообещал обеспечить комфортные условия для продолжения эффективной работы банка.





Ранее в службе поддержки Тинькофф Банка заявили, что основатель организации Олег Тиньков (признан Минюстом иноагентом) не занимает в ней никаких должностей. Менеджеры заверили, что «для клиентов банка никаких рисков нет».





16 февраля 2024 года Министерство юстиции признало Олега Тинькова иноагентом. По данным ведомства, проживающий за границей бизнесмен и основатель Тинькофф Банка выступал против спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике органов публичной власти России.