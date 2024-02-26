Жена Бари Алибасова развеяла слухи о его инсульте и похвалила московских врачей

Семья Бари Алибасова в шоке от СМИ, написавших об инсульте у продюсера. Об этом заявила Daily Storm жена Алибасова, Елена. По ее словам, у звездного супруга просто поднялось давление и для перестраховки его отправили в больницу. Женщина заверила, что сейчас супруг чувствует себя нормально и вскоре может быть выписан.





«Я сама в шоке от СМИ и так много узнала о Бари от них, — призналась Елена. — Он в больнице, но мы просто перестраховались. Давление поднялось. Врачи тоже побоялись, перестраховались и положили его в реанимацию. Просто чтобы постоянно был осмотр».





Супруга Алибасова отмечает, что он рвется домой и хочет побыстрее вернуться к работе. Но родные уговаривают Бари Каримовича отдохнуть от плотного графика.





«Не хочу рисковать. Пусть он еще там немного поваляется. Отвлечется на медсестер. Последнее время у него график очень плотный был. Много работы. Бари — трудоголик. Мы не знаем, как его удержать в больнице хотя бы сутки еще. Просто понаблюдаться! Ему же практически ничего не колят. А Бари просит у доктора ноутбук, чтобы поработать. Говорит, что ему в больнице скучно», — добавила жена продюсера.





«Это просто ужас, какой он трудоголик! Ночью встал, мысль какая-то пришла — сидит, пишет», — добавила собеседница.





Она отметила, что Бари Каримович находится в обычной московской больнице, а не в частной клинике: «Условия причем шикарные. Я так удивлена. Особенно постельным бельем. Все сверкает! Чистота идеальная! Скорая тоже, когда вызвали, приехала быстро. Все медики работают очень четко. Я в полном восторге!»





Жена основателя и продюсера группы «На-На» также сообщила, что ранее он перенес коронавирус. Но, как уточнила Елена, Алибасов «очень легко переболел» и узнал о ковиде лишь когда пришел в больницу с насморком и сдал тесты. «Но у него иммунитет хороший. Даже температура не поднималась. Только насморк был», — вспоминает собеседница.





СМИ и ряд Telegram-каналов ранее писали, что Бари Алибасов попал в реанимацию одной из столичных клиник с инсультом. Сообщалось, что 76-летний заслуженный артист России в момент госпитализации якобы находился в состоянии оглушения.





Ранее, летом 2019-го, Бари Алибасов оказался в больнице после того, как вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Через год сын продюсера рассказал, что главный нарколог России Евгений Брюн поставил его отцу диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом.