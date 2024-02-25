Бари Алибасова госпитализировали с возможным инсультом

Основателя и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали с инсультом, утверждает Telegram-канал «112». Заслуженному артисту России стало плохо днем. В момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.





Сын продюсера подтвердил телеканалу RT, что Алибасов-старший находится в больнице. Он допустил, что у отца мог случиться инсульт. Алибасов находится в сознании, у него взяли анализы, его отправили на компьютерную томографию и обследование, сказал сын основателя «На-На».





Алибасову 76 лет. Летом 2019 года его госпитализировали, после того как он вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Через год сын продюсера рассказал, что главный нарколог России Евгений Брюн поставил его отцу диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом.