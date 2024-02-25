Новости
Новости 18+
St
Бари Алибасова госпитализировали с возможным инсультом
18+
Сын продюсера рассказал, что отца обследуют врачи undefined
Новости

Бари Алибасова госпитализировали с возможным инсультом

Сын продюсера рассказал, что отца обследуют врачи

Основателя и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали с инсультом, утверждает Telegram-канал «112». Заслуженному артисту России стало плохо днем. В момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.


Сын продюсера подтвердил телеканалу RT, что Алибасов-старший находится в больнице. Он допустил, что у отца мог случиться инсульт. Алибасов находится в сознании, у него взяли анализы, его отправили на компьютерную томографию и обследование, сказал сын основателя «На-На».


Алибасову 76 лет. Летом 2019 года его госпитализировали, после того как он вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Через год сын продюсера рассказал, что главный нарколог России Евгений Брюн поставил его отцу диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Не ест и не пьет: Алибасов после падения с лестницы не смог восстановиться

Его пиар-директор заявил, что продюсер также мог утратить ясность ума из-за осложнений после отравления «Кротом» 29 декабря 2020
Dailystorm - Не ест и не пьет: Алибасов после падения с лестницы не смог восстановиться
#бари алибасов #артисты #группа на-на
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии