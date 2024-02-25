Боррель предсказал скорое завершение конфликта на Украине и назвал страх Европы

Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Евросоюз должен больше и быстрее поддерживать Киев, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.





Европа осознала, что живет в опасном мире, ей нужно «взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой к любым вероятностям», сказал дипломат в интервью газете El País. Боррель призвал Европу «проснуться».





Дипломат назвал «ужасом» слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он будет поощрять Россию атаковать страны НАТО, если те не будут достаточно тратить на оборону. По словам Борреля, «это ужас, что есть республиканцы, которые сравнивают украинский конфликт с миграционным давлением из Мексики», имея в виду отказ представителей этой партии в палате представителей США одобрить помощь Украине на 61 миллиард долларов без пункта об усилении южной границы.





Глава дипломатии ЕС сказал, что «больше всего его пугает страх европейцев» с «обороной, которую [Евросоюз] передал США на аутсорсинг, с военным зонтиком, который может закрыться» в случае победы Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. По словам Борреля, «мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности».