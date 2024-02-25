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Власти Шри-Ланки проведут расследование после слов чиновника об отказе в продлении виз россиянам
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В офисе президента уточнили, что правительство республики не принимало решений по ограничениям для туристов undefined
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Власти Шри-Ланки проведут расследование после слов чиновника об отказе в продлении виз россиянам

В офисе президента уточнили, что правительство республики не принимало решений по ограничениям для туристов

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование в связи с заявлением генерального комиссара по иммиграции Харши Илукпитии о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.


Правительство Шри-Ланки не принимало решений по ограничениям для туристов из России и Украины, говорится в сообщении в X (бывшем Twitter).


Ранее Илукпития заявил в интервью агентству AFP о прекращении продления долгосрочных виз для россиян и украинцев. Чиновник сказал, что туристы из этих стран должны покинуть Шри-Ланку к 7 марта. По словам комиссара, «ситуация с полетами сейчас нормализовалась, и у них (туристов) нет проблем с возвращением».


AFP пишет, что за последние два года Шри-Ланку посетили чуть более 288 тысяч россиян и почти 20 тысяч украинцев. Некоторые из них остались в стране и открыли рестораны и ночные клубы.


Илукпития сделал заявление об отказе в продлении виз на фоне критики в соцсетях принадлежащего россиянам ночного кафе в курортном городе Унаватуна, который организовал вечеринку «только для белых». Мероприятие планировали провести 24 февраля, но из-за резонанса его отменили.

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#шри-ланка #виза #туристы
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