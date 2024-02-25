Под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams

Российские военные впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.





Собеседник агентства также сказал, что украинские Вооруженные силы пытаются наращивать применение беспилотной авиации на Авдеевском направлении.





США поставили Украине 31 танк Abrams. О прибытии техники сообщил в конце сентября президент страны Владимир Зеленский. В начале января в Сети появилось видео с одной из этих боевых машин, но неизвестно, где оно было записано. Примерно через месяц кадры с танком появились в эфире украинского телемарафона, в сюжете об Авдеевке и воевавшей там 47-й бригаде ВСУ.





На этой неделе это подразделение тоже опубликовало кадры с Abrams на Авдеевском направлении. Украинские военные заявили, что используют танки уже более месяца на Авдеевском направлении. Российские Telegram-каналы также публиковали кадры с американской техникой (видео ниже).