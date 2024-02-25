Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в следующих выборах главы государства, и попросил «передать» об этом оппозиции, живущей за границей. Так политик ответил на соответствующий вопрос журналиста после голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных cоветов депутатов.





Лукашенко сказал, что чем сложнее будет обстановка, тем активнее оппозиция будет «будоражить наше общество». По словам президента, «чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы».





Глава государства также заявил, что «нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов», как в Белоруссии, нет, «у нас это праздник». Он добавил, что «мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы».





Последние выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, на них победил Лукашенко. В ночь на 10 августа в стране начались массовые протесты. Они продлились до ноября.





Следующие выборы главы белорусского государства должны пройти в 2025 году. Лукашенко находится на посту президента с июля 1994 года.