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Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США
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Российский лидер говорил, что нынешний глава Белого дома более прогнозируемый undefined
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Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США

Российский лидер говорил, что нынешний глава Белого дома более прогнозируемый

Бывший президент США Дональд Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден предпочтительнее для РФ. Такое заявление Трамп сделал на ежегодной Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд.


Экс-президент сказал, что во время своего пребывания в Белом доме (2017-2021) много разговаривал с Путиным, они «хорошо ладили». Он заявил, что «покончил» с газопроводом «Северный поток — 2» из России в Европу, но Байден «одобрил» достройку объекта, а также «убил» нефтепровод Keystone на границе с Канадой (цитата по ТАСС).


14 февраля Путин ответил на вопрос, кто лучше для России — Байден или Трамп. Президент России выбрал первого, сказав, что нынешний американский лидер «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Путин при этом отметил, что Россия будет работать с любым президентом США. После этого Трамп сказал, что воспринял слова Путина как комплимент.


Через несколько дней Байден оскорбительно высказался в адрес Путина. Тот назвал его высказывания адекватной реакцией на сказанные им слова о том, что для России как президент США он будет лучше. Глава государства добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.

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#дональд трамп #джо байден #сша #владимир путин
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