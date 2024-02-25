Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США

Бывший президент США Дональд Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден предпочтительнее для РФ. Такое заявление Трамп сделал на ежегодной Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд.





Экс-президент сказал, что во время своего пребывания в Белом доме (2017-2021) много разговаривал с Путиным, они «хорошо ладили». Он заявил, что «покончил» с газопроводом «Северный поток — 2» из России в Европу, но Байден «одобрил» достройку объекта, а также «убил» нефтепровод Keystone на границе с Канадой (цитата по ТАСС).





14 февраля Путин ответил на вопрос, кто лучше для России — Байден или Трамп. Президент России выбрал первого, сказав, что нынешний американский лидер «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Путин при этом отметил, что Россия будет работать с любым президентом США. После этого Трамп сказал, что воспринял слова Путина как комплимент.





Через несколько дней Байден оскорбительно высказался в адрес Путина. Тот назвал его высказывания адекватной реакцией на сказанные им слова о том, что для России как президент США он будет лучше. Глава государства добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.