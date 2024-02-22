Песков заявил, что публичные оскорбления Байдена в адрес Путина — позор для США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания американского лидера Джо Байдена про Владимира Путина хамскими. Слова Байдена не могут уязвить президента РФ, но являются позором для самих США, отметил Песков.





Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Президент США сделал такое заявление на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.





«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — сказал Байден.





Американский президент Джо Байден не первый раз пытается оскорбить российского лидера. «Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — говорил Байден в сентябре 2023-го.





В 2022 году во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины сказал: «Он мясник, вот что я думаю». В Кремле не раз заявляли, что подобные высказывания негативно сказываются на отношениях двух государств.