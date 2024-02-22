Минобороны России отчиталось о сбитой ракете в Ростовской области и уничтоженном под Брянском беспилотнике

Российские силы противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник ВСУ в Брянской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.





В ведомстве отметили, что ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.





Информацию об уничтожении дрона в Брянской области в 01:08 мск подтвердил и глава региона Александр Богомаз. Он указал, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.





В своем Telegram-канале о перехвате «воздушной цели» в небе над регионом сообщал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Подробности происшествия он не раскрыл.