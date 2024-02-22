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Минобороны России отчиталось о сбитой ракете в Ростовской области и уничтоженном под Брянском беспилотнике
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По предварительным данным, разрушений нет undefined
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Минобороны России отчиталось о сбитой ракете в Ростовской области и уничтоженном под Брянском беспилотнике

По предварительным данным, разрушений нет

Российские силы противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник ВСУ в Брянской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. 


В ведомстве отметили, что ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.


Информацию об уничтожении дрона в Брянской области в 01:08 мск подтвердил и глава региона Александр Богомаз. Он указал, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.


В своем Telegram-канале о перехвате «воздушной цели» в небе над регионом сообщал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Подробности происшествия он не раскрыл. 

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#минобороны рф #ростовская область #пво #беспилотник #брянская область #василий голубев #александр богомаз
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