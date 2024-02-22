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«Возвращайся домой»: Медведев заявил, что в РФ «заждались» Одессу
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Также он допустил, что армия в рамках СВО может дойти до Киева undefined
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«Возвращайся домой»: Медведев заявил, что в РФ «заждались» Одессу

Также он допустил, что армия в рамках СВО может дойти до Киева

Заместитель председателя Совета безопасности России в интервью СМИ заявил, что в «Российской Федерации заждались Одессу». Он подчеркнул, что «в силу истории» — это русский город. 


«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время», — ответил Медведев на вопрос, до каких территорий дойдут ВС РФ в рамках спецоперации. 


Он указал, «что Киев — это русский город», и сейчас «из него исходит угроза для существования РФ, он управляется интернациональной бригадой противников России». 


Москва и Вашингтон сейчас занимают прямо противоположные позиции, и в ближайшие десятилетия вряд ли удастся преодолеть этот разрыв, заявил Медведев. 


Он также допустил, что ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по России с территории одной из стран НАТО.

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#сво #украина #дмитрий медведев
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