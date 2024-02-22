Хабаровский суд признал экстремистским и запретил в России движение «Я/МЫ Сергей Фургал»

Хабаровский краевой суд признал общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.





Суд решил, что целями общественного движения являются «создание условий для изменения основ конституционного строя» и «смена власти в стране насильственным путем». В прокуратуре подчеркнули, что для их достижения участники движения «распространяют призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти».





За это участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности, указали в надзорном ведомстве.





Иск с требованием признать движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским и запретить его деятельность 7 февраля подала в суд прокуратура Хабаровского края.





Активисты движения за освобождение бывшего хабаровского губернатора Фургала с 2020 года выступали за прекращение уголовных дел против него и выходили на акции. Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал был осужден на 22 года колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах.





Сейчас суд рассматривает против него дело о мошенничестве. Ранее сын Фургала дал Daily Storm большое интервью.