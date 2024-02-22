Задержанная по подозрению в госизмене Ксения Карелина и ее мать обращались к свердловскому омбудсмену

Задержанная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене гражданка РФ и США Ксения Карелина, а также ее мать обращались к свердловскому омбудсмену. Об этом Daily Storm рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.





«В производстве уполномоченного по правам человека в Свердловской области находятся два обращения (от 29.01.2024 года) по обстоятельствам задержания Карелиной К.П. — от нее самой, а также от ее матери», — сообщила Мерзлякова. Сейчас по этим обращениям «ведется производство».





Арестованную Карелину сотрудники аппарата регионального омбудсмена не посещали «ввиду отсутствия с ее стороны жалоб на условия содержания и состояние здоровья».





«Адвокат Карелиной К.П. по поводу доводов, изложенных в обращениях женщины и ее матери, к уполномоченному не обращался. Мы готовы наладить с ним контакт, если он выйдет на связь с аппаратом омбудсмена», — заверили в аппарате уполномоченного.





По информации СМИ, гражданку РФ и США Ксению Карелину 27 января задержали в Екатеринбурге сотрудники патрульно-постовой службы за «мелкое хулиганство». Через несколько дней девушка снова была задержана по подозрению в госизмене.





По версии ФСБ, Карелина собирала деньги для украинской армии и участвовала в США в акциях в поддержку Украины.