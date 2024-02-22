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«В деревню, в Саратов, к тетке?»: коммунист Рашкин удивился новости о смене партийной прописки
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Политик говорит, что ему пока не сообщали о решении президиума ЦК КПРФ, а сам он прописан и живет в Москве Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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«В деревню, в Саратов, к тетке?»: коммунист Рашкин удивился новости о смене партийной прописки

Политик говорит, что ему пока не сообщали о решении президиума ЦК КПРФ, а сам он прописан и живет в Москве

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Президиум ЦК КПРФ решил снять с партийного учета в Москве и перевести в Саратов, лишив должности в бюро, экс-руководителя столичного горкома коммунистов (2010-2022 годы), бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, пишут «Ведомости». Сам Рашкин в разговоре с Daily Storm удивился этой новости и сказал, что ему не сообщали о решении президиума центрального комитета. Политик обратил внимание, что давно прописан и живет в Москве.


«В деревню, в Саратов, к тетке?» — рассмеялся в начале беседы с корреспондентом Daily Storm Рашкин. После этого заговорил уже серьезным тоном: «Мне бы хотелось услышать от кого-то из президиума ЦК, что произошло и какие решения приняты. Меня на президиум никто не приглашал, со мной беседы абсолютно никакой не было: ни шепотом, ни по телефону. По закону такие решения (если они есть) принимаются только очно».


Политик отметил, что прописан и живет у сына в столице, имеет социальную карту москвича. «Так что проблем, где я должен стоять на учете, не существует от слова «совсем», — добавил Рашкин.


Меж тем пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям» информацию о переводе Рашкина в Саратов, указав, что это «чисто техническое решение». «Рашкин начинал свою политическую карьеру в Саратове — это его родина, там его хорошо знают. Когда он был депутатом Госдумы, он жил в Москве, а сейчас он фактически живет в Саратове», — пояснил изданию Ющенко.


Однако в ответ Рашкин заявил, что пресс-секретарь КПРФ, «вероятно, не до конца дочитал устав партии, где все прописано». «Это его [Ющенко] эмоциональные комментарии, ни на чем не основывающиеся», — считает политик.


Он также опроверг слухи о якобы напряженных отношениях с главой фракции КПРФ в Мосгордуме Николаем Зубрилиным. Такие сообщения Рашкин назвал «фантазиями», ведь в горкоме «нормальная деловая обстановка, есть возможность дискутировать» в рамках партийного устава.


Слухи о конфликтах в КПРФ разносят недоброжелатели, убежден Рашкин: «Это все нагнетается политическими противниками нашей партии».


«Ведомости» ранее написали, что решение о переводе Рашкина в Саратов может быть связано с предстоящими выборами в Мосгордуму. Экс-депутат Госдумы продолжал оказывать влияние на кадровую политику в столичном горкоме и мог тем самым раздражать Зубрилина, которому доверили этот фронт работ, полагают источники издания, связанные с КПРФ.

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#политика #александр ющенко #рашкин #кпрф #саратов
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