Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Победа на Донецком направлении. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.





Отмечается, что это стало возможным благодаря действиям подразделений Южной группировки войск.





Согласно информации из открытых источников, село Победа расположено к югу от Марьинки — в Покровском районе ДНР. По данным переписи от 2001 года, в Победе проживали 144 человека.





17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северном пригороде Донецка. Через три дня министр сообщил, что Вооруженные силы РФ провели эту операцию с минимальными потерями.