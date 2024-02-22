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Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «ждунов» из новых регионов
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Политик подчеркнул, что таких людей «надо изобличать и наказывать» undefined
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Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «ждунов» из новых регионов

Политик подчеркнул, что таких людей «надо изобличать и наказывать»

Место «ждунов» из новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в лагерях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


Он подчеркнул, что это «люди, которые вредят России» и «их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря». 


При этом он отметил, что «там люди разные», и тех, кто действительно ждет прихода украинских танков, не так много. 


«Там просто есть люди, которые сидят и думают: «Кто будет сильнее, тем мы и будем служить». Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», — сказал Медведев.


Выступая перед журналистами, политик также заявил, что Россия «заждалась» Одессу. Он выразил мнение, что это «русский город».

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#новые регионы #медведев #днр #лнр
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