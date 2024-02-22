Дания согласовала пакет помощи Украине на сумму около 250 миллионов долларов

Правительство Дании согласовало пакет военной помощи Киеву в размере 1,7 миллиарда крон (около 247 миллионов долларов США). Об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.





Агентство Reuters приводит слова Фредериксен о том, что Дания также согласилась предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет.





Ранее также сообщалось, что Дания этим летом передаст Киеву первые истребители F-16. Конкретные сроки передачи зависят, в частности, от подготовки украинских пилотов и наличия необходимой логистики и инфраструктуры на Украине.





Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине F-16, но хотел бы, чтобы это случилось «как можно раньше».