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Дания согласовала пакет помощи Украине на сумму около 250 миллионов долларов
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Также летом королевство обещает передать Киеву истребители F-16 undefined
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Дания согласовала пакет помощи Украине на сумму около 250 миллионов долларов

Также летом королевство обещает передать Киеву истребители F-16

Правительство Дании согласовало пакет военной помощи Киеву в размере 1,7 миллиарда крон (около 247 миллионов долларов США). Об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.


Агентство Reuters приводит слова Фредериксен о том, что Дания также согласилась предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет.


Ранее также сообщалось, что Дания этим летом передаст Киеву первые истребители F-16. Конкретные сроки передачи зависят, в частности, от подготовки украинских пилотов и наличия необходимой логистики и инфраструктуры на Украине.


Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине F-16, но хотел бы, чтобы это случилось «как можно раньше». 

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#f-16 #украина #военная помощь #нато #истребитель #дания
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