Британия ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против российских предприятий и организаций, которые, по мнению Лондона, связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ, а также против импортеров оборудования и нефтетрейдеров.





Под санкции подпал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров холдинга «Мечел» Игорь Зюзин. В черном списке также — компания «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин, председатель совета директоров «ОМК» Анатолий Седых, алмазодобывающая компания «АГД Даймондс».





В британском правительстве подчеркнули, что новые ограничения — «четкий сигнал того, что два года спустя Великобритания и ее союзники непоколебимы в поддержке Украины».





Всего Лондон ввел новые санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц.