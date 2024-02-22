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Британия ввела новые санкции против России
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Ограничения затронут свыше 50 физических лиц и компаний undefined
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Британия ввела новые санкции против России

Ограничения затронут свыше 50 физических лиц и компаний

Великобритания ввела новые санкции против российских предприятий и организаций, которые, по мнению Лондона, связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ, а также против импортеров оборудования и нефтетрейдеров. 


Под санкции подпал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров холдинга «Мечел» Игорь Зюзин. В черном списке также — компания «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин, председатель совета директоров «ОМК» Анатолий Седых, алмазодобывающая компания «АГД Даймондс».


В британском правительстве подчеркнули, что новые ограничения — «четкий сигнал того, что два года спустя Великобритания и ее союзники непоколебимы в поддержке Украины». 


Всего Лондон ввел новые санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц.

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