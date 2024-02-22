Во Всероссийском обществе глухих рассказали об аресте руководителей и коррупции

В Москве прошла конференция Всероссийского общества глухих. Исполнительный директор объединения Григорий Туринцев подтвердил Daily Storm, что задержания и аресты связаны с продажей недвижимости в разных субъектах по заниженной цене. По его словам, дело тянется еще с того времени, когда в ВОГ было другое руководство. Мещанский суд Москвы 21 февраля отправил под стражу президента ВОГ Станислава Иванова. Ранее появилась новость о его задержании.





«Предметом рассмотрения были четыре эпизода. Этого мало, чтобы судить о систематической деятельности. ВОГ имело недвижимость во всех регионах РФ. Эти помещения использовались как под дома культуры, так и под размещение региональных отделений», — объяснил Туринцев.





Он подтвердил, что «во многих регионах России недвижимость продавалась по заниженным ценам».





«Были установлены факты, скажем так, коррупции при руководстве обществом в период, когда его возглавлял Рухледев Валерий Никитич. Мы с этим спорить не можем», — отметил исполнительный директор.





Представители добавили, что все мероприятия в ВОГ будут проводиться по плану. Кроме того, предполагается ввести тщательный контроль за всеми сделками, которые проводятся внутри организации. Туринцев уверен, что компетентные органы дадут полную и объективную оценку действиям и вынесут справедливое решение. Также в ВОГ рассказали, что «телефонные разводки» с просьбами помочь задержанным исходят не от представителей организации.





Всероссийское общество глухих — общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Объединение было создано в СССР в 1926 году.





Главная задача ВОГ — защита законных прав и интересов граждан с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современное общество. ВОГ — член Всемирной федерации глухих (ВФГ).