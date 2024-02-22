Новости
Новости 18+
St
Во Всероссийском обществе глухих рассказали об аресте руководителей и коррупции
18+
Новый исполнительный директор заверил, что за всеми сделками внутри организации введут тщательный контроль undefined
Эксклюзив Новости

Во Всероссийском обществе глухих рассказали об аресте руководителей и коррупции

Новый исполнительный директор заверил, что за всеми сделками внутри организации введут тщательный контроль

В Москве прошла конференция Всероссийского общества глухих. Исполнительный директор объединения Григорий Туринцев подтвердил Daily Storm, что задержания и аресты связаны с продажей недвижимости в разных субъектах по заниженной цене. По его словам, дело тянется еще с того времени, когда в ВОГ было другое руководство. Мещанский суд Москвы 21 февраля отправил под стражу президента ВОГ Станислава Иванова. Ранее появилась новость о его задержании. 


«Предметом рассмотрения были четыре эпизода. Этого мало, чтобы судить о систематической деятельности. ВОГ имело недвижимость во всех регионах РФ. Эти помещения использовались как под дома культуры, так и под размещение региональных отделений», — объяснил Туринцев. 


Он подтвердил, что «во многих регионах России недвижимость продавалась по заниженным ценам». 


«Были установлены факты, скажем так, коррупции при руководстве обществом в период, когда его возглавлял Рухледев Валерий Никитич. Мы с этим спорить не можем», — отметил исполнительный директор. 


Представители добавили, что все мероприятия в ВОГ будут проводиться по плану. Кроме того, предполагается ввести тщательный контроль за всеми сделками, которые проводятся внутри организации. Туринцев уверен, что компетентные органы дадут полную и объективную оценку действиям и вынесут справедливое решение. Также в ВОГ рассказали, что «телефонные разводки» с просьбами помочь задержанным исходят не от представителей организации.


Всероссийское общество глухих — общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Объединение было создано в СССР в 1926 году. 


Главная задача ВОГ — защита законных прав и интересов граждан с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современное общество. ВОГ — член Всемирной федерации глухих (ВФГ).

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#общество #недвижимость #арест #всероссийское общество глухих
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии