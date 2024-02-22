Путин поделился впечатлениями о полете на бомбардировщике Ту-160М и назвал его надежным

После завершения полета, который длился 30 минут, Путин подчеркнул, что это «действительно новая машина» и «управляется лучше», что можно заметить «даже невооруженным, непрофессиональным взглядом». Президент добавил, что у самолета «очень высокая надежность».





Ту-160М — модернизированная версия бомбардировщика Ту-160, который был разработан еще в 1970-е годы ОКБ имени Туполева. Первый экземпляр обновленной машины собрали и передали на испытания в 2019 году.





РБК обратил внимание, что это уже четвертый полет Путина на боевом самолете. Так в 2005 году президент летал на Ту-160 из аэропорта Чкаловский (Московская область) в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове.





В 2000 году Путин совершил полет на истребителе Су-27УБ в качестве второго пилота, а первый 10-минутный полет Путина (тогда премьер-министра РФ) с инструктором на штурмовике Су-25УБ прошел в октябре 1999 года.