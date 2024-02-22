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В Подмосковье семилетний мальчик провалился под лед и утонул
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Медики не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть undefined
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В Подмосковье семилетний мальчик провалился под лед и утонул

Медики не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть

В Богородском городском округе Московской области семилетний мальчик провалился под лед на пруду и погиб. Об этом сообщила региональная прокуратура. 


Отмечается, что днем мальчик гулял возле частного дома в СНТ «Сосны» и на недолгое время остался без присмотра взрослых. Ребенок вышел с территории участка, дошел до пруда и провалился под лед. 


Медики оказали ребенку всю необходимую помощь, однако спасти его не удалось, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента. 


1 января в Тверской области двое детей провалились под лед на реке Городня. В результате происшествия утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика вытащил из воды местный житель.

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#несчастный случай #подмосковье #гибель #дети
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