В Подмосковье семилетний мальчик провалился под лед и утонул

В Богородском городском округе Московской области семилетний мальчик провалился под лед на пруду и погиб. Об этом сообщила региональная прокуратура.





Отмечается, что днем мальчик гулял возле частного дома в СНТ «Сосны» и на недолгое время остался без присмотра взрослых. Ребенок вышел с территории участка, дошел до пруда и провалился под лед.





Медики оказали ребенку всю необходимую помощь, однако спасти его не удалось, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.





1 января в Тверской области двое детей провалились под лед на реке Городня. В результате происшествия утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика вытащил из воды местный житель.