Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ

Армения приостанавливает участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом объявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.





Он подчеркнул, что «договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами».





Пашинян также ответил на вопрос, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. По словам премьер-министра, этот вопрос не стоит на повестке.





Ранке Ереван уже обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. В январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики «нет никаких ожиданий» от Организации Договора о коллективной безопасности. В Кремле говорили о готовности продолжать диалог в Арменией.