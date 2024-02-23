Байден встретился со вдовой и дочерью Навального в Калифорнии

Президент США Джо Байден встретился со вдовой и дочерью умершего политика Алексея Навального*. Информация об этом появилась на официальном сайте Белого дома. Встреча прошла в Сан-Франциско (штат Калифорния).





В сообщении отмечается, что американский президент выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным. Также Байден пообещал 23 февраля объявить о санкциях из-за смерти оппозиционера.





19 февраля Юлия Навальная опубликовала видеообращение. В нем прозвучали обвинения в адрес Путина. Также супруга оппозиционера пообещала опубликовать обстоятельства смерти политика. Она призвала сторонников не сдаваться.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хамскими обвинения Навальной в адрес Путина в связи со смертью ее супруга. Слова вдовы оппозиционера о том, что тело ее мужа могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда, Песков назвал голословными.





Причина смерти Навального пока неизвестна. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.





*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.