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Байден встретился со вдовой и дочерью Навального в Калифорнии
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Американский лидер выразил им соболезнования undefined
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Байден встретился со вдовой и дочерью Навального в Калифорнии

Американский лидер выразил им соболезнования

Президент США Джо Байден встретился со вдовой и дочерью умершего политика Алексея Навального*. Информация об этом появилась на официальном сайте Белого дома. Встреча прошла в Сан-Франциско (штат Калифорния). 


В сообщении отмечается, что американский президент выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным. Также Байден пообещал 23 февраля объявить о санкциях из-за смерти оппозиционера.


19 февраля Юлия Навальная опубликовала видеообращение. В нем прозвучали обвинения в адрес Путина. Также супруга оппозиционера пообещала опубликовать обстоятельства смерти политика. Она призвала сторонников не сдаваться.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хамскими обвинения Навальной в адрес Путина в связи со смертью ее супруга. Слова вдовы оппозиционера о том, что тело ее мужа могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда, Песков назвал голословными.


Причина смерти Навального пока неизвестна. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.


*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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#байден #алексей навальный #юлия навальная #сша
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