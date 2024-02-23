В Роскомнадзоре сообщили об утечке 500 миллионов данных о россиянах за один раз

В 2024 году произошла масштабная утечка информации, содержавшая 500 миллионов строк данных о россиянах. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. Он пояснил, что инцидент сейчас расследуется.





Вагнер добавил, что «если сравнивать 2022-й и 2023 год, то количество случаев увеличилось, но объем самих утечек уменьшился».





Всего с начала 2024 года утекло около 510 миллионов записей, добавил он.





В апреле 2022 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил ввести большие оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечку персональных данных. Шадаев говорил, что министерство будет разрабатывать инициативу вместе с Роскомнадзором.