В Совфеде призвали обсудить с Арменией, что конкретно означает заявление Еревана о заморозке участия в ОДКБ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает: необходимо обсудить с армянскими коллегами, что конкретно означает заявление Еревана о заморозке участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее о приостановке членства Армении в ОДКБ заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.





По словам Пашиняна, в отношении Еревана Договор о коллективной безопасности «не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным». При этом политик заявил, что на повестке не стоит вопрос закрытия российской военной базы на территории Армении.





Заявление армянского премьера прокомментировал в беседе с Daily Storm глава комитета Совета Федерации по международным делам: «В последнее время из Армении поступает много разных сигналов, заявлений, в том числе заявления Никола Воваевича Пашиняна. И к ним надо относиться серьезно, вдумываться, обсуждать с нашими армянскими коллегами, что это конкретно означает. И только тогда принимать какие-то суждения, давать оценки».





Григорий Карасин добавил, что контакты на высшем уровне важнее заявлений в СМИ: «Медийная сфера, хоть она и важна, но тем не менее она уступает по значимости серьезной политике и политическим контактам на высоком и высшем уровне».





В последние годы Пашинян не раз критиковал ОДКБ. В ноябре 2022 года политик не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, пояснив, что в ней «не было политической оценки агрессии Азербайджана» против Армении.





В начале 2023 года Армения отказалась проводить на своей территории учения ОДКБ и позднее пропустила еще несколько мероприятий организации.