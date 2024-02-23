Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России

Европейский союз официально ввел 13-й пакет санкций против России. В перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Это сообщается в пресс-релизе Европейского совета.





В том числе, ЕС включил в санкционный список 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Указано, что «будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения».





Кроме того, ЕС ввел санкции против компаний, которые находятся в Китае, Индии, Турции, Таиланде, Казахстане, Сербии и Шри-Ланке. По информации Евросоюза, они были вовлечены в обход торговых ограничений.





В новый пакет санкций также были включены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).