Новости
Новости 18+
St
Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России
18+
В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц undefined
Новости

Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России

В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц

Европейский союз официально ввел 13-й пакет санкций против России. В перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Это сообщается в пресс-релизе Европейского совета.


В том числе, ЕС включил в санкционный список 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Указано, что «будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения». 


Кроме того, ЕС ввел санкции против компаний, которые находятся в Китае, Индии, Турции, Таиланде, Казахстане, Сербии и Шри-Ланке. По информации Евросоюза, они были вовлечены в обход торговых ограничений.


В новый пакет санкций также были включены компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#украина #санкции против россии #евросоюз #пакет санкций
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии