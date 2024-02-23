В Курской области сбили два украинских дрона

В Министерстве обороны России сообщили, что около 10:20 мск в небе над Курской областью была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.





В ведомстве пояснили, что два беспилотных летательных аппарата были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны.





22 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник ВСУ в Брянской области.





В ведомстве отметили, что ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.