Новости
Новости 18+
St
В Курской области сбили два украинских дрона
18+
Атаку предотвратили силы ПВО undefined
Новости

В Курской области сбили два украинских дрона

Атаку предотвратили силы ПВО

В Министерстве обороны России сообщили, что около 10:20 мск в небе над Курской областью была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.  


В ведомстве пояснили, что два беспилотных летательных аппарата были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны. 


22 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник ВСУ в Брянской области.


В ведомстве отметили, что ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#беспилотник #курская область #пво
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии