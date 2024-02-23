Байден объявил о новых санкциях против России из-за конфликта на Украине и смерти Навального

Соединенные Штаты вводят свыше 500 новых санкционных мер против России из-за конфликта на Украине и смерти оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом сказано в опубликованном Белым домом заявлении американского президента Джо Байдена.





Санкции вводятся как из-за военной операции на Украине, так и в связи со смертью политика Алексея Навального, пояснил президент США. Ограничения призваны сократить энергетические доходы России, рассчитывает Байден.





Также США вводят экспортные лимиты в отношении порядка 100 компаний других стран. Это предприятия, заподозренные в поддержке России.





Ранее, 23 февраля, о новых санкциях сообщили представители ЕС. Евросоюз официально ввел 13-й пакет рестрикций против России. В этот перечень занесли 106 физических и 88 юридических лиц.





*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.