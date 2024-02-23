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Кадыров сообщил, что встретился в Кремле с Путиным
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Глава Чечни доложил президенту о наиболее важных направлениях развития региона undefined
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Кадыров сообщил, что встретился в Кремле с Путиным

Глава Чечни доложил президенту о наиболее важных направлениях развития региона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом Кадыров сам сообщил в своем Telegram-канале.


«Сегодня в Москве встретился с верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах», — написал Кадыров. 


Он также подчеркнул, что президент, как всегда, не оставил без внимания ни один вопрос.


В октябре 2022 года Путин присвоил главе Чеченской Республики звание генерал-полковника. Президент сообщил ему об этом лично. Чеченский лидер рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале и пообещал оправдать оказанное ему доверие «авансом».

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#чечня #кадыров #владимир путин
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