Кадыров сообщил, что встретился в Кремле с Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом Кадыров сам сообщил в своем Telegram-канале.





«Сегодня в Москве встретился с верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах», — написал Кадыров.





Он также подчеркнул, что президент, как всегда, не оставил без внимания ни один вопрос.





В октябре 2022 года Путин присвоил главе Чеченской Республики звание генерал-полковника. Президент сообщил ему об этом лично. Чеченский лидер рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале и пообещал оправдать оказанное ему доверие «авансом».