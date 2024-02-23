Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Вооруженные силы страны готовят новое контрнаступление. Об этом он сказал телеканалу Fox News.





Зеленский подчеркнул, что контрнаступление направлено на то, «чтобы продолжить историю Украины в Черном море».





«Тезисно: юг очень важен. <...> З ащитить восток», — сказал Зеленский. По его словам, новая операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет «сюрпризом» для России.





Вооруженные силы Украины пытались провести контрнаступление в июне 2023 года. Однако Киев не смог добиться успехов.





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