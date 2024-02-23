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В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России
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Ранее Минфин США ввел против системы ограничения undefined
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В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России

Ранее Минфин США ввел против системы ограничения

Американские санкции против компании «Национальная система платежных карт» (НСПК) не отразятся на работе платежной системы «Мир» внутри России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу НСПК.


Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся «как обычно и доступны пользователям в полном объеме», сказали в компании. Там подчеркнули, что ограничения не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны.


Также в пресс-службе заверили, что со стороны платежной системы «Мир» никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет, а решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно». 


Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России в 2014 году на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Центробанку России. 


Ранее 23 февраля президент США Джо Байден объявил, что в отношении России введено свыше 500 новых санкций.

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