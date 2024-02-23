В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России

Американские санкции против компании «Национальная система платежных карт» (НСПК) не отразятся на работе платежной системы «Мир» внутри России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу НСПК.





Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся «как обычно и доступны пользователям в полном объеме», сказали в компании. Там подчеркнули, что ограничения не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны.





Также в пресс-службе заверили, что со стороны платежной системы «Мир» никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет, а решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно».





Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России в 2014 году на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Центробанку России.





Ранее 23 февраля президент США Джо Байден объявил, что в отношении России введено свыше 500 новых санкций.