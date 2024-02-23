МИД России ответил на 13-й пакет санкций ЕС ограничениями на въезд для ряда политиков и руководителей

МИД России ввел ограничения на въезд в Россию европейских чиновников в ответ на 13-й пакет ограничительных мер Евросоюза. Среди таких лиц представители Совета Европы, Евросоюза, ПА ОБСЕ и ПАСЕ.





В МИД РФ подчеркнули, что «действия Евросоюза незаконные и подрывают международно-правовые прерогативы СБ ООН».





Под российские ограничения подпали представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС и граждане стран — членов Евросоюза, которые ответственны за оказание военной помощи Украине.





Кроме того, в черном списке Москвы оказались представители евроструктур, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимаются созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов.





Ранее 23 февраля стало известно, что Европейский союз официально ввел 13-й пакет санкций против России. В перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц.