На Новолипецком металлургическом комбинате случился пожар после падения беспилотника

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание, предположительно, после падения беспилотника. Пожар потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.





Группа НЛМК сообщила, что «на территории коксохимического производства произошел хлопок», площадь возгорания составила два квадратных метра.





В полночь был получен сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника, дроны также уничтожены в Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях, написал Артамонов в своем Telegram-канале. Через четыре часа был объявлен отбой авиационной тревоги. Жертв нет.





Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.