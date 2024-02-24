Генерал Мордвичев доложил Шойгу, что ВСУ отброшены на 10 километров после взятия Авдеевки

Российские войска в ходе операции по взятию Авдеевки отбросили Вооруженные силы Украины более чем на 10 километров, сообщил командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в зону специальной военной операции. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях. Об этом заявило военное ведомство в своем Telegram-канале.





Генерал также сказал, что, несмотря на «нытье» украинских властей в связи с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась, сказано в публикации Минобороны России.





Шойгу отметил роль беспилотников при проведении СВО. По словам министра обороны, запланирована поставка в войска дронов, управляемых при помощи искусственного интеллекта. Это повысит эффективность применения БПЛА, добавил Шойгу.





Мордвичев рассказал, что существенно выросла эффективность применения Вооруженными силами РФ разведывательно-ударных и разведывательно-огневых беспилотников. Только за последние две недели ударные БПЛА уничтожили более 700 различных целей противника на Авдеевском направлении, в том числе бронетехнику, артиллерию, радиолокационные средства и живую силу.





В операции по взятию Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30», отметил генерал-полковник.





Сергею Шойгу также доложили о массовой сдаче в плен украинских военных в Авдеевке. По словам Андрея Мордвичева, «мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки, <...> в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять». Шойгу указал на необходимость гуманного отношения к пленным.





Министр обороны доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северном пригороде Донецка, 17 февраля. Через три дня глава Минобороны сообщил, что ВС РФ провели эту операцию с минимальными потерями.