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Медведев призвал «мстить везде, где только можно», Западу за санкции против России
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По словам зампреда Совбеза, нужно создавать трудности западной экономике, а также проводить «иную», непубличную активность undefined
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Медведев призвал «мстить везде, где только можно», Западу за санкции против России

По словам зампреда Совбеза, нужно создавать трудности западной экономике, а также проводить «иную», непубличную активность

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «мстить везде, где только можно», Западу за санкции против России. Так он прокомментировал новые ограничения, введенные ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.


Медведев написал в своем Telegram-канале, что Российская федерация «привыкла к бесконечным ограничениям и научилась жить с ними», однако новые санкции направлены уже не только против властей или бизнеса, а против всех россиян. Например, под ограничения со стороны США подпали Национальная система платежных карт, оператор карт «Мир», а также группа строительных компаний «ПИК».


Зампред Совбеза назвал Запад врагом и призвал «создавать ему возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира», делать это «постоянно, системно и максимально открыто». Кроме того, считает Медведев, нужно «осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично». Экс-президент России добавил, что «на войне как на войне — и в этой войне Победа будет за нами».

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#рф #санкции против россии #дмитрий медведев
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