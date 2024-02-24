Умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Об этом говорится на официальном сайте высшей инстанции.





Telegram-канал «112» пишет, что Лебедев в последние дни находился в больнице. По информации «Коммерсанта», глава Верховного суда страдал онкологией. Источник газеты сказал, что Лебедев «был настоящим бойцом, сражался до конца, участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня».





Лебедев в 1989-1991 годы был председателем Верховного суда РСФСР, с декабря 1991-го — главой Верховного суда России. Его несколько раз переназначали на эту должность.





В 1968 году Вячеслав Лебедев окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1970-м его избрали народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 году он возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году Лебедева назначили заместителем председателя Мосгорсуда, через два года он возглавил его.





Лебедев выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести и расширение компетенции суда присяжных, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами осужденным за коррупцию.





14 августа 2023 года, в свой 80-летний юбилей, Вячеслава Лебедева указом президента наградили орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России. Глава Верховного суда имел и ряд других наград.