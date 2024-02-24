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Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева
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Слова президента адресованы родным и близким председателя суда и всему судейскому сообществу undefined
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева

Слова президента адресованы родным и близким председателя суда и всему судейскому сообществу

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 


Лебедев скончался 23 февраля. Главе Верховного суда было 80 лет. Telegram-канал «112» пишет, что Лебедев в последние дни находился в больнице. По информации «Коммерсанта», глава Верховного суда страдал онкологией.


Руководить Верховным судом до назначения нового главы будет первый заместитель председателя суда Петр Серков, рассказали РИА Новости в суде. Серкову 68 лет, он в Верховном суде с 2003 года.

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Умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Ему было 80 лет 24 февраля 2024
Dailystorm - Умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев
#суд #верховный суд #владимир путин
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