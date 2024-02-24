Politico рассказало о мрачной атмосфере в офисе Зеленского из-за проблем с военной помощью США

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последние недели царит «довольно мрачная атмосфера» из-за проблем с согласованием военной помощи в Конгрессе США, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.





По словам собеседника издания, в команде главы государства «ощущается разочарование». При этом почти все в офисе Зеленского убеждены, что помощь от США придет в ближайшее время, пишет Politico. Сейчас в Киеве работают над совершенствованием мобилизации и военного планирования, чтобы эффективно использовать помощь от Вашингтона, как только она поступит, добавил источник.





Газета отмечает, что президент России Владимир Путин, напротив, выглядит все более уверенным в способности победить в конфликте с Украиной. Этому способствуют недавнее взятие Авдеевки в ДНР, заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он будет поощрять Россию атаковать страны НАТО, если те не будут достаточно тратить на оборону, и другие факторы. На этой неделе Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерное оружие. Это было расценено как «напоминание Западу о том, что Кремль все еще держит руку на пульсе ядерного оружия», указала Politico.





Американские законодатели не могут одобрить пакет военной помощи Украине из-за противодействия республиканцев, контролирующих палату представителей Конгресса. Они требуют включить в соответствующий законопроект положение об усилении охраны границы с Мексикой. Сенат 13 февраля принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, не проголосовав по этим расходам.