Глава МИД Швейцарии рассказал о 10 мирных планах по Украине

В мире составлено примерно 10 планов по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них — публичные, остальные пока засекречены, заявил журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.





По словам главы швейцарского МИД, мирная конференция по Украине, которую Берн хочет провести к лету, позволит «изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру».





Кассис сказал, что в конференции должны участвовать США, но в целом нужен «широкий подход», только в таком случае встреча состоится. Он назвал плюсом возможное участие стран БРИКС (Россия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР), потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса (цитаты по РИА Новости).





В январе Кассис заявил, что Москва обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, альтернативы участию РФ в мирном урегулировании нет.