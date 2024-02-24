NYT: Украина сможет начать новое наступление в лучшем случае в 2025 году

Вооруженные силы Украины смогут предпринять попытку нового наступления в лучшем случае в 2025 году, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.





Собеседники издания описали брифинги, в которых участвовал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. На встречах прозвучала «мрачная оценка», согласно которой Украина потратит 2024 год в лучшем случае на оборону и восстановление своих сил.





По мнению Каволи и американских военных чиновников, участвовавших в брифингах с ним, лучшее, на что может надеяться Киев, — «в значительной степени замороженный конфликт», пишет NYT.





Материал издания посвящен тому, как на Западе изменилась оценка конфликта спустя два года после его начала. Так, если изначально союзники Украины думали, что санкции «поставят российскую экономику на колени», то теперь стало понятно, что этот прогноз не оправдался, поскольку ВВП России благодаря вливаниям в оборонный сектор растет быстрее, чем в некоторых странах Европы. Кроме того, из-за провала контрнаступления ВСУ «почти рухнула надежда» на то, что президент России Владимир Путин в ближайшее время захочет начать «серьезные» мирные переговоры, делает вывод издание.





В конце января 2024 года газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена работает над новой стратегией поддержки Украины: акцент будет сделан на обороне, а не на возврате утраченных территорий. Новая стратегия резко отличается от прошлогоднего плана, когда Соединенные Штаты и их союзники оказали Украине военную поддержку для контрнаступления, но оно не увенчалось успехом.