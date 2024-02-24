Соратники Навального сообщили, что тело политика отдали его матери

Тело оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля, отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана иноагентом) на своей странице в X (бывший Twitter). Это подтвердил в своем Telegram-канале и директор Фонда борьбы с коррупцией* (признан иноагентом) Иван Жданов (признан иноагентом).





Мать Навального сейчас в Салехарде, «похороны еще впереди», написала Ярмыш. Пока не известно, как пройдет церемония, уточнила она. Соратники Навального поблагодарили всех неравнодушных за освещение ситуации.





20 февраля Людмила Навальная записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, попросив решить вопрос с выдачей ей тела сына. Женщина сказала, что решение этого вопроса зависит только от главы государства.





Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Причина смерти пока не известна.





Вдова политика Юлия пообещала «продолжить дело» мужа и опубликовать обстоятельства его смерти. Она также призвала сторонников Навального не сдаваться.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда.