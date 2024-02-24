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Соратники Навального сообщили, что тело политика отдали его матери
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Людмила Навальная сейчас в Салехарде undefined
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Соратники Навального сообщили, что тело политика отдали его матери

Людмила Навальная сейчас в Салехарде

Тело оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля, отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана иноагентом) на своей странице в X (бывший Twitter). Это подтвердил в своем Telegram-канале и директор Фонда борьбы с коррупцией* (признан иноагентом) Иван Жданов (признан иноагентом).


Мать Навального сейчас в Салехарде, «похороны еще впереди», написала Ярмыш. Пока не известно, как пройдет церемония, уточнила она. Соратники Навального поблагодарили всех неравнодушных за освещение ситуации.


20 февраля Людмила Навальная записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, попросив решить вопрос с выдачей ей тела сына. Женщина сказала, что решение этого вопроса зависит только от главы государства.


Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Причина смерти пока не известна.


Вдова политика Юлия пообещала «продолжить дело» мужа и опубликовать обстоятельства его смерти. Она также призвала сторонников Навального не сдаваться.


*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда.

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#алексей навальный #кира ярмыш #оппозиционер
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