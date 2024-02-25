Глава Запорожской области рассказал о выселении жителей, не поддержавших СВО

Из Запорожской области до ее вхождения в состав России выселяли тех, кто не поддержал специальную военную операцию, оскорблял флаг, гимн и президента страны, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.





По словам главы области, власти выселили на Украину «большое количество семей», это было сделать очень непросто. Руководство региона понимало, что этих людей не переубедить и с ними «придется разбираться еще жестче». Жизнь этих людей могла быть под большой угрозой, поскольку их могли убить соседи, сказал Балицкий в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По словам губернатора, на первых этапах СВО были случаи самосуда.





Кого-то выдворяли принудительно: доводили «до ленточки», зачитывали решение о выселении, давали бутылку воды и выпроваживали, сказал губернатор Запорожской области. Иногда власти принимали «крайне жесткие решения», заявил он, добавив, что пока не хочет уточнять подробности.





В ответ на вопрос Фридрихсон, почему из региона отпускали наводчиков, помогающих украинским военным, Балицкий сказал, что таких случаев не было. Если человека задерживали за наводку, «его забирала специальная служба» и он отвечал по закону.





Журналистка также спросила, тяжело ли ему было принимать решения о выселении не согласных с действиями России, глава Запорожской области ответил, что он «еще вчера с этими людьми Новый год встречал». По его словам, он лично знает 15 тысяч человек, поскольку с 1998 года избирался депутатом в регионе.





Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума, на котором более 93% высказались за присоединение к РФ. Тогда же в состав России вошли ЛНР, ДНР и Херсонская область.