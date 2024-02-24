Медведев назвал тупицей премьера Италии за слова о России и ХАМАС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «тупицей» премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сказавшую, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре 2023 года, если бы РФ не начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022-го.





Медведев, комментируя высказывание итальянского премьера, написал на своей англоязычной странице в X (бывший Twitter), что «число тупиц у власти в странах Запада растет с каждым днем». Зампред Совбеза России добавил, что у Мелони «действительно большие проблемы с головой или, возможно, проявились скрытые гены фашистского прошлого».





Мелони раньше состояла в молодежном крыле Итальянского социального движения (MSI). Партию «Братья Италии», которую возглавляет нынешний премьер, называют постфашистской, в объединении состоят внучка и правнук Бенито Муссолини, а эмблема — трехцветное пламя — это прямое заимствование символики MSI.





Премьер Италии сделала заявление о ХАМАС и России в Киеве. Украинскую столицу во вторую годовщину начала конфликта посетили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьеры Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александер Де Кроо и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.