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Медведев назвал тупицей премьера Италии за слова о России и ХАМАС
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Зампред Совбеза также предположил, что у Джорджи Мелони «проявились скрытые гены фашистского прошлого» undefined
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Медведев назвал тупицей премьера Италии за слова о России и ХАМАС

Зампред Совбеза также предположил, что у Джорджи Мелони «проявились скрытые гены фашистского прошлого»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «тупицей» премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сказавшую, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре 2023 года, если бы РФ не начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022-го.


Медведев, комментируя высказывание итальянского премьера, написал на своей англоязычной странице в X (бывший Twitter), что «число тупиц у власти в странах Запада растет с каждым днем». Зампред Совбеза России добавил, что у Мелони «действительно большие проблемы с головой или, возможно, проявились скрытые гены фашистского прошлого».


Мелони раньше состояла в молодежном крыле Итальянского социального движения (MSI). Партию «Братья Италии», которую возглавляет нынешний премьер, называют постфашистской, в объединении состоят внучка и правнук Бенито Муссолини, а эмблема — трехцветное пламя — это прямое заимствование символики MSI.


Премьер Италии сделала заявление о ХАМАС и России в Киеве. Украинскую столицу во вторую годовщину начала конфликта посетили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьеры Канады и Бельгии Джастин Трюдо и Александер Де Кроо и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

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#италия #сво #дмитрий медведев
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