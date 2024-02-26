Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Ивлеевой

Народный артист России, певец Филипп Киркоров на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Петербурге заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.





«Вот говорят «отменили Киркорова»… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — сказал он spb.kp.ru.





Гастроли и съемки его «истощили» и он взял «тайм-аут», чтобы «перезагрузиться, побыть с собой», поэтому он и «ушел в тишину, ушел в молчание», заверил Киркоров.





В декабре прошлого года исполнитель оказался среди участников скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор». Свой визит туда он назвал «оплошностью» и сказал, что зашел туда «на пять минут», а затем ушел.





Позже он ненадолго пропал, а потом съездил с концертом в Донбасс. После этого стал снова мелькать на экранах, но уже в более скромных одеяниях. Daily Storm узнал также, что РАО отказалось от иска к Киркорову на два миллиона рублей.